Real Madrid, Joselu non basta: solo un pari contro il Rayo Vallecano

Il Real Madrid non riesce a ripetersi dopo il netto 4-0 contro il Girona e apre il pomeriggio di Liga pareggiando in casa del Rayo Vallecano con il risultato finale di 1-1. Ad aprire la sfida ci ha pensato Joselu , mentre la rete del pareggio per i padroni di casa è arrivata su calcio di rigore con De Tomas . I Blancos si portano così a +6 sul Girona, che domani visiterà l' Athletic Bilbao per cercare di riavvicinarsi alla capolista.

Rayo Vallecano-Real Madrid, la partita

Il match si mette subito bene per i Blancos: dopo appena 3' Joselu porta avanti i suoi sfruttando nel migliore dei modi il passaggio decisivo di Valverde. Il vantaggio degli ospiti dura fino al 27', quando De Tomas è bravo a realizzare il calcio di rigore per l'1-1. Il primo tempo si chiude in parità. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa subiscono la reazione del Real Madrid, che controlla il gioco ma non riesce a creare troppi problemi alla retroguardia avversaria. Nelle fasi finali la spinta degli ospiti si fa più decisa ma non basta e il match si chiude con il punteggio di 1-1 con Carvajal espulso al 95'.