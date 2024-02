Bufera Barcellona, Xavi alla ‘Perfetti Sconosciuti’: tutti i cellulari sul tavolo!

Nello spogliatorio blaugrana è caccia alla talpa. Stando a quanto riportato dal giornalista spagnolo Javi Miguel nel corso della trasmissione El Chiringuito de Jugones, il clima in casa Barcellona sarebbe tutt'altro che sereno. Oltre alle tensioni societarie e sportive, a gravare sugli equilibri interni al gruppo si sarebbe aggiunta la fuga di informazioni denunciata dallo stesso Xavi . Un'accusa non indifferente da parte del tecnico catalano, che negli ultimi due mesi avrebbe sospettato di alcuni membri del suo staff.

Cosa è successo

Secondo l'indiscrezione di Miguel - giunta a poche ore dal match di Champions contro il Napoli - Xavi Hernandez avrebbe ritenuto di dover sospettare che qualcuno all'interno dello staff blaugrana avesse riferito informazioni private ai media. Per questa ragione, il tecnico avrebbe chiesto di accedere alle chat WhatsApp dei suoi collaboratori, e contattato in seguito alcuni giornalisti chiedendo quale fosse la fonte delle notizie riportate. Inoltre, nelle ultime settimane, gli incontri tra Xavi e la squadra si sarebbero tenuti in assenza di altri membri dello staff.