Il Betis va in vantaggio e la guardalinee si fa male: cosa è successo

L'infortunio della Porras

La giudice di linea stava seguendo la vincente offensiva andalusa verso l'area basca, quando è finita per scontrarsi in maniera violentissima contro una telecamera posizionata a bordocampo. L'infortunio, oltretutto, è passato anche in sordina, almeno in un primo momento, a causa dei festeggiamenti dei giocatori del Betis e del boato dello stadio Benito Villamarín. La Porras, poi, coperta di sangue in volto, è riuscita a richiamare l'attenzione dei sanitari, che hanno medicato le ferite alla testa. Dopo cinque minuti, la donna è stata quindi trasportata via in barella, sostituita dal IV uomo Holgueras Castellanos.