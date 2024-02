Modric stende il Siviglia, il Real torna a vincere: Ancelotti a +8 sul Barça

Nel posticipo serale della 26esima giornata della Liga spagnola , il Real Madrid batte in casa il Siviglia per 1-0 . Ai Blancos basta una rete di Modric per regolare la squadra dell'ex Sergio Ramos : il centrocampista croato ha sbloccato la gara solo all'81° minuto di gioco con un tiro secco da fuori area. Ancelotti torna dunque alla vittoria dopo il pari in casa del Rayo Vallecano e in classifica vola a +8 sul Barcellona. Dopo quattro risultati utili consecutivi, torna a perdere invece il Siviglia che resta ancorato al 15esimo posto a quota 24 punti.

Tris del Betis sul Bilbao

Il Betis supera per 3-1 l'Athletic Bilbao: per i padroni di casa a segno nel primo tempo Avila al 13°, poi autogol di Berchiche al 38°. Gli ospiti accorciano le distanze nel recupero con Guruzeta, nella ripresa però Johnny al 67° chiude i conti con il gol del definitivo 3-1. Cadice e Celta Vigo hanno pareggiato 2-2: ospiti in vantaggio di due reti con Aspas e Swedberg appena entrato. La rimonta del Cadice porta la firma di Juanmi e Machis. Un pareggio che di fatto lascia invariate le posizioni in classifica delle due squadre in piena lotta retrocessione. Termina in parità 1-1 la gara tra Las Palmas e Osasuna: all'Estadio de Gran Canaria ospiti avanti grazie alla rete firmata da Unai Garcia. Pareggio dei padroni di casa dopo tre minuti con il gol di Kirian Rodriguez.