La corsa del Girona riparte: Rayo ko, Barcellona di nuovo dietro

Il Girona ritrova il successo e torna al 2º posto . Dopo la frenata nella corsa al titolo - pareggio con la Real Sociedad e sconfitte con Atletico Bilbao e Real Madrid - i catalani battono per 3-0 il Rayo Vallecano nel posticipo valido per la 26ª giornata di Liga e salgono a quota 59 punti davanti al Barcellona di Xavi (reduce dalla vittoria contro il Getafe ). I Blancos di Ancelotti - che al Bernabeu hanno battuto il Siviglia con un gol di Modric - distano ora 6 punti.

Il racconto della partita

Al Montilivi, gli ospiti indovinano una buona partenza. Tuttavia, al termine di un primo tempo senza emozioni le squadre tornano negli spogliatoi a reti inviolate. Bisogna aspettare il 52' minuto per il gol che sblocca le marcature, con Tsygankov che raccoglie in area l'assist di Gutierrez e firma il vantaggio.

Gli uomini di Munoz si lanciano allora a caccia del raddoppio, proponendosi prima con l'esterno ucraino e poi con Portu, che vede annullarsi il gol del 2-0 in quanto la palla era precedentemente uscita dal campo. I madrileni non demordono e rispondono al 72' con Garcia, fermato però da un buon intervento di Gazzaniga. 4 minuti dopo, il Rayo resta in 10 per l'espulsione di Chavarria. Nel finale, Savio si prende la scena e firma la doppietta (91', 96') che chiude i conti.