Simeone, Griezmann e l'Inter: "Abbiamo bisogno che recuperi bene"

Cholo su Griezmann e... l'Inter

Non sarà del match Antoine Griezmann, infortunatosi negli ottavi di finale d'andata di Champions a San Siro: "Antoine non prenderà parte alla partita, abbiamo bisogno che recuperi bene. Ha fatto uno sforzo enorme per cercare di essere disponibile, ma niente, con la tranquillità di sapere che i compagni di squadra che entreranno al suo posto lo faranno nel migliore dei modi. Non mi cambia nulla perché non immaginavo di poterlo avere per questa partita, al di là dello sforzo enorme che ha fatto per stare con il gruppo: avevo in mente altre situazioni". Simeone, dunque, preferisce preservare il francese, probabilmente proprio in ottica ritorno contro i nerazzurri. Ma alla domanda "Pensi di poterti rimontare sia contro l'Athletic che contro l'Inter?", il Cholo risponde in maniera diretta: "Penso alla Copa del Rey, non all’Inter".