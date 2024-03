Morata problema Atletico? Simeone: "Succede a tutti gli attaccanti..."

L' Atletico Madrid è reduce da un momento non proprio positivo: una vittoria nelle ultime sei partite tra campionato, Champions (sconfitto in casa dell' Inter ) e Copa del Rey - eliminato nel doppio confronto con l' Athletic Bilbao - con l'obiettivo di uscire dal vortice negativo e ritrovare il morale giusto per questo finale di stagione. Al Wanda Metropolitano può essere l'occasione giusta per ritrovare una vittoria importante e continuare a tenersi stretto il quarto posto nella Liga . In vista della gara con il Betis ha parlato proprio Simeone in conferenza, dove ha fatto una 'profezia' su Morata .

Simeone, conferenza Atletico-Betis

Diego Simeone ha parlato in conferenza dopo due giorni dalla debacle con il Bilbao in Copa del Rey (persa 3-0): "Abbiamo fatto una buona Copa del Rey fino alla partita di Bilbao, che loro hanno vinto meritatamente. Quello che la vita mi insegna è di prepararmi per quello che verrà, che è ciò che conta". E nel futuro dei Colchoneros c'è il Betis: "Stanno migliorando nelle ultime partite e stanno giocando buone gare in campionato con i nuovi arrivati a gennaio, che hanno dato il loro contributo. Conosciamo bene l'allenatore. E' una squadra coraggiosa".

Sulla corsa al quarto posto: "Sono sempre ottimista e cerco di pensare alle cose buone, per arrivare dove vogliamo arrivare di sicuro serve un grande sforzo e poi c'è il duello che abbiamo con l'Inter in Champions League". L'allenatore ha poi parlato della fase difensiva: "la squadra deve migliorare in intensità e aggressività difensiva, non rappresentano spesso il collettivo, dobbiamo migliorare individualmente in modo che le cose buone appaiano collettivamente". Poi ha parlato di Griezmann: "I medici riferiranno i suoi progressi la prossima settimana". A chiudere la 'profezia' su Morata: "Succede a tutti gli attaccanti, attraversano una fase positiva in termini di gol e c'è sempre quella sensazione di quello che gli manca. Domani segnerà un gol".