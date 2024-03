Il Real rischia a Valencia: va sotto 2-0 poi pari con super Vinicius

Gara complicata per il Real Madrid, che nella sfida del Mestalla valida per la 27ª giornata di Liga, trovano un Valencia ben determinato a stravolgere i pronostici. Solo un pareggio per gli uomini di Ancelotti, che nonostante si assicurino per primi il possesso palla, subiscono il doppio vantaggio dei padroni di casa, che vanno a segno nel giro di 3 minuti con l'ex della serata Hugo Duro (27') e con Yaremchuk su un grave errore di Carvajal.