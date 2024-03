Barcellona, allarme Champions contro il Napoli: altri due infortuni!

Brutte notizie per il Barcellona, ??a meno di 10 giorni dall'ospitare il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Xavi, nel posticipo serale di Liga contro l'Athletic Bilbao, ha perso per infortunio sia Pedri che De Jong, sostituiti nel primo tempo. L'olandese ha lasciato per primo l'erba del San Mamés al 26° minuto dopo essersi procurato una distorsione alla caviglia nella caduta dopo un salto: al suo posto è entrato Fermin Lopez. Nelle prossime ore si conoscerà l'esatta entità e la gravità dell'infortunio del nazionale olandese.