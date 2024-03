Inter, l'Atletico pensa solo alla Champions: che tonfo a Cadice!

MADRID (Spagna) - Il sabato della 28ª giornata del La Liga vede subito un colpo di scena perché l'Atletico Madrid di Simeone cade 2-0 a casa del Cadice terzultimo trascinato da Juanmi. L'attaccante spagnolo ha realizzato la doppietta (24' e 64') per riportare un successo che mancava dal 1° settembre 2023! Sconfitta pesante per i Colchoneros che adesso hanno 5 punti di vantaggio (ed una gara in più) sull'Atlhetic 5°, mentre per il Cadice una vittoria che riaccende la corsa salvezza ora a -2 dal Celta Vigo.