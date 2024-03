Real Madrid, non c'è pace per Courtois: infortunio al ginocchio, le condizioni

Continua l'incubo che sta vedendo protagonista Thibaut Courtois. Il portiere belga, fuori dalla scorsa estate per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, era infatti in procinto di rientrare in campo per la parte finale di stagione che vedrà il Real Madrid provare a superare il Manchester City nei quarti di finale di Champions League. Nell'allenamento odierno è però arrivato un nuovo pesantissimo infortunio, con la rottura del menisco del ginocchio destro. Uno stop che pone fine anche alle speranze di partecipare all'Europeo di questa estate con il Belgio.