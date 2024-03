Chilavert esce a vuoto su Vinicius: "Il calcio è per uomini, non per fr..."

"Ogni giorno che passa ho meno voglia, tutto quello che vorrei è giocare a calcio, mai soffrire per essere nero. È una cosa abbastanza triste, è una cosa che succede qui in ogni partita, ogni giorno. Ogni mia denuncia mi rende molto triste. Ma come per tutti i 'neri' del mondo... È una cosa triste". Era stato lo sfogo del forte attaccante del Real Madrid Vinicius jr, ieri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida amichevole tra il 'suo' Brasile e la Spagna, in programma questa sera al Santiago Bernabeu. Il talento della nazionale verdeoro e dei Blancos di Ancelotti, che ha lamentato i frequenti ululati razzisti subiti praticamente in ogni partita in trasferta in campionato, ha attirato, però, su di sé la clamorosa critica di un'ex leggenda del calcio...