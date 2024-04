"Cubarsì, il Barcellona blinda il suo gioiello: pronta la maxi clausola"

Il Barcellona è pronto a blindare Pau Cubarsí . Letteralmente. Se le indiscrezioni di Mundo Deportivo dovessero essere confermate per portare via il difensore diciassettenne ai blaugrana serivrebbe un miliardo di euro : ammonterebbe a questa cifra la clausola inserita nel contratto quinquennale che i blaugrana sarebbero pronti a sottoporre all'attenzione degli agenti dell'astro nascente del calcio mondiale.

Barcellona, Cubarsì come Yamal

Il Barcellona spera di arrivare alle firme prima della fine della stagione, ma ci sono ancora alcuni dettagli importanti da risolvere, per questo le trattative proseguiranno nelle prossime settimane. Il Barça propone il rinnovo con la stessa formula utilizzata per arrivare al sì di Lamine Yamal. Una volta compiuti 18 anni, il prossimo 22 gennaio, Cubarsi firmerebbe un accordo per i prossimi cinque anni con una clausola da 1.000 milioni.