Bellingham decide il Clasico al 91': il Real batte il Barcellona, Liga ad un passo

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid ha battuto 3-2 il Barcellona nel 'Clasico'. Squadra di Xavi avanti al 6' con Christensen, ma al 18' arriva il pareggio dei padroni di casa con un rigore trasformato da Vinicius. Poco più tardi è Yamal a chiedere il gol con una deviazione da corner che sembra varcare la linea della porta di Lunin: in assenza della goal line technology è il Var a valutare l'episodio decretando la sfera non completamente dentro. Nella ripresa nuovo vantaggio blaugrana con Fermin Lopez al 69', mentre il gol del 2-2 è siglato da Lucas Vasquez al 73'. Al 91' il gol del 3-2 è firmato da Bellingham che decide il secondo Clasico della sua carriera dopo aver firmato al doppietta all'andata. Con questo successo la squadra di Carlo Ancelotti mette un'ipoteca sulla Liga portandosi a +11 proprio sul Barcellona secondo.

Cadono Atletico e Real Sociedad

Dopo l'eliminazione in Champions, l'Atletico Madrid cade anche in Liga. Il team di Diego Simeone si è arreso per 2-0 sul campo dell'Alaves. All'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, i padroni di casa hanno segnato un gol per tempo. Nella prima frazione a segno Benavidez, nella ripresa il sigillo di Rioja. Frenata nella corsa a un posto in Europa per la Real Sociedad che ha pareggiato 1-1 contro il Getafe. Nell'altro match del pomeriggio colpo esterno del Villarreal che ha superato 2-1 l'Almeria. Grazie a questi tre punti il Villarreal si porta 42 punti. L'Almeria resta fanalino di coda con 14 punti.