Xavi e la decisione di rimanere al Barcellona. Dal club: "Non c'erano dubbi"

Dopo aver annunciato l'addio al Barcellona lo scorso gennaio, nelle ultime ore c'è stato un clamoroso dietrofront sul futuro di Xavi. L'allenatore ha infatti deciso di proseguire la sua avventura in blaugrana anche per la prossima stagione. Una decisione che ha fatto felice il presidente Laporta e tutta la dirigenza del Barcellona, che non ha mai voluto separarsi dall'ex centrocampista. Nonostante una stagione senza trofei, Xavi è infatti molto stimato per il suo rapporto con i giocatori e la crescita di giovani come Laminee Yamal e Cubarsí.

Barcellona, il vicepresidente: "Mai avuto dubbi su Xavi" Rafa Yuste, vicepresidente del Barcellona, ha commentato la decisione di Xavi ad As: "Nell'ultimo incontro ci ha trasmesso un entusiasmo traboccante. Vogliamo fare di nuovo la storia e sono sicuro che ci riusciremo. Xavi e la squadra faranno di tutto per migliorare nella prossima stagione. L'incontro è stato molto amichevole, non ho mai avuto dubbi sul fatto che alla fine avrebbe continuato. Anche Deco è al cento per cento con lui". Quindi un commento sulla stagione del club blaugrana: "Io non credo che sia un'annata da dimenticare. È vero che non abbiamo vinto nessun trofeo, ma sono contento dell'entusiasmo che abbiamo risvegliato nei tifosi. Stiamo migliorando il nostro gioco e abbiamo giovani importanti come Cubarsí, Lamine, Fermín... Per me questo è il grande vantaggio che Xavi è riuscito a creare".

La stagione di Xavi al Barcellona Dopo essere tornato in vetta alla Liga nel 2023, il Barcellona di Xavi chiuderà questa stagione senza trofei. L'ultima sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, non senza polemiche, ha infatti ipotecato la vittoria del campionato da parte dei blancos. Delusione che si somma a quelle arrivate in Coppa del Re, con l'eliminazione contro l'Athletic Bilbao, e nella finale di Supercoppa spagnola sempre contro il Real Madrid. In Champions il percorso è stato invece positivo, con il ritorno tra le prime otto d'Europa dopo quattro stagioni. Il prossimo anno, con l'esplosione definitiva di giovani come Lamine Yamal e Cubarsí ed il ritorno al Camp Nou, Xavi spera di poter tornare a vincere.

