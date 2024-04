Guler accende la luce al turnover di Ancelotti: la Real Sociedad protesta

SAN SEBASTIEN (Spagna) - Sempre più vicina la Liga per Carlo Ancelotti che con il Real Madrid passa sul campo della Real Sociedad nell'anticipo del 33° turno. I Blancos passano a San Sebastien portandosi a +14 dal Barcellona al termine di un match deciso dal gioiellino Arda Guler , ma con tante proteste da parte dei padroni di casa per una rete annullata dal Var a Kubo.

Real Madrid, Arda Guler piega la Real Sociedad

Contro un Real Madrid fortemente rimaneggiato in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, parte bene la Real Sociedad che sfiora in due occasioni il vantaggio. Senza Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Kross e Camavinga è il talento turco Arda Guler a sbloccare alla mezz'ora su assist di Carvajal. La risposta basca è immediata con Kubo al minuto 33, ma la rete viene annullata dal Var per un fallo su Tchouameni tra le polemiche degli uomini di Alguacil. Il vantaggio Real resiste con i tentativi dei padroni di casa che non riescono a sfondare la difesa dei Blancos.