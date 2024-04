Tripletta Lewandowski, il Barcellona vince in rimonta contro il Valencia

Gol ed emozioni nel posticipo tra Barcellona e Valencia nel 33° turno di Liga. I blaugrana vincono in casa 4-2 in rimonta e trovano l'immediato riscatto dopo il ko nel Clasico contro il Real Madrid, tornando secondi in classifica e salendo a 73 punti. Seconda sconfitta di fila per il Valencia, che rimane ottavo a quota 47.