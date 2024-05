Real Madrid, Liga a un passo. Brahim, Bellingham e Joselu: tris al Cadice

Il Real Madrid si avvicina sempre di più alla conquista della Liga . I Blancos , che mercoledì se la vedranno con il Bayern Monaco dopo il 2-2 della semifinale d'andata in Champions League , si sono imposti con il risultato di 2-0 al Santiago Bernabeu contro il Cadice . La squadra di Ancelotti ha vinto con il risultato di 3-0 grazie all'eurogol realizzato da Brahim Diaz , alla rete del solito Bellingham e la marcatura di Joselu nel secondo tempo. L'ex Milan si è reso protagonista di una grande giocata individuale prima di trovare un destro a giro perfetto dal limite dell'area di rigore. Stagione straordinaria per Bellingham, che trova così il 22º gol stagionale (il 18º in campionato) in 38 partite giocate. All'aritmetica certezza del 36º campionato della storia del Real ora manca davvero pochissimo.

Nel caso in cui il Barcellona di Xavi non dovesse imporsi in trasferta contro la rivelazione Girona la festa inizierebbe già da questa sera, in quanto i blaugrana non avrebbero più la possibilità di raggiungere gli storici rivali in cima alla classifica. Nel primo match del pomeriggio la Real Sociedad si è imposta sul Las Palmas con il risultato di 2-0 grazie all'autogol di Suarez e al gol di Becker.