Ancelotti si avvicina e ricomincia la festa: il balletto Real diventa virale

Dalla foto con il sigaro al balletto assieme ai suoi giocatori. Carlo Ancelotti, ancora una volta, ha festeggiato a modo suo la vittoria della Liga con il Real Madrid. Diversa rispetto alla scorsa volta perché a questo giro il verdetto è arrivato non in campo ma in differita e dopo il successo del Girona sul Barcellona di Xavi. Un risultato che ha dato l'aritmetica certezza ai blancos di essere campioni e al tecnico italiano di portarsi a casa il secondo titolo in Spagna e sesto scudetto (ha vinto in tutti i maggiori cinque campionati). Ma quello che ha colpito è stata proprio l'esultanza di 'Re Carlo' come spesso viene chiamato anche in Spagna.