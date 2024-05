Ancelotti su Vinicius: "Lo avevo visto solo in televisione e mi era sembrato..."

Dopo l'incredibile vittoria contro il Bayern Monaco, che ha consegnato l'ennesima finale di Champions League al Real Madrid , Carlo Ancelotti è tornato a parlare in conferenza stampa. I blancos, già campioni di Spagna, affronteranno infatti il Granada nella trentacinquesima giornata di Liga . Una partita che servirà solo a preparare la sfida al Borussia Dortmund in programma a Wembley il 1 giugno.

Real Madrid, Ancelotti: "Ecco come gestirò la preparazione alla finale"

L'allenatore ha spiegato così il percorso di avvicinamento che intende fare per arrivare al meglio alla finale di Champions: “Domani dovremo giocare al massimo per rispettare il campionato e tutte le altre squadre. Abbiamo diverse partite prima del Borussia Dortmund che ci aiuteranno a prepararci bene. Ovviamente farò una rotazione, tutti giocheranno in questo periodo per raggiungere il massimo della forma. Dobbiamo anche riposarci perché è stata una stagione molto impegnativa. Concederò qualche giorno libero dopo la partita e domenica festeggeremo". Quindi il punto sulle condizioni fisiche della sua squadra: "Tchouameni non sta bene. Abbiamo dubbi che possa recuperare per la finale, ma naturalmente ci proveremo. Militao giocherà queste partite perché ha bisogno di minuti, mentre Rüdiger e Nacho ruoteranno un po’ di più”.