Ancelotti condanna il Granada: doppio Brahim Diaz nel poker del Real

GRANADA (Spagna) - Largo successo per 4-0 per il Real Madrid, già campione di Spagna, nella 35esima giornata della Liga sul campo del Granada. In gol per la formazione di Ancelotti l'ex Milan Brahim Diaz con una doppietta, Fran Garcia e Guler. Tutto facile dunque per i Blancos che pur con un ampio turnover per preservare i titolari in vista del prossimo 1 giugno quando si giocheranno la finale di Champions League a Wembley con il Borussia Dortmund si portano a quota 90 punti in classifica. Granada fermo a 21 e condannato alla retrocessione dal Madrid.