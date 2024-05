De Paul avvicina Simeone alla Champions: Atletico di misura sul Celta Vigo

L'Atletico Madrid ottiene la terza vittoria di fila in campionato e si avvicina notevolmente alla certezza matematica per un posto in Champions League, che potrebbe arrivare nel prossimo turno. I Colchoneros, nel match valevole per la 35ª giornata della Liga, si sono imposti in casa contro il Celta Vigo. Il match si è chiuso sul risultato di 1-0, con la squadra di Simeone che ha messo in difficoltà diverse volte la retroguardia avversaria prima di riuscire a trovare il gol decisivo all'85' con Rodrigo De Paul.