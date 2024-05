Un gol di Guardiola al minuto 96 tiene in vita il Cadice, che passa 1-0 al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia e può ancora sperare nella salvezza. Salvezza quasi blindata per il Rayo Vallecano, grazie al 2-1 sul già retrocesso Granada firmato da Lejeune e De Frutos nonostante una partita quasi interamente in inferiorità numerica per il rosso a Trejo dopo appena cinque minuti.