Barcellona, altro dietrofront? “Xavi verso l’esonero. Laporta infastidito”

In casa Barcellona non hanno le idee chiare. Il motivo? Dopo le dichiarazioni dello scorso inverno di Xavi sul suo addio e poi il dietrofront delle scorse settimane, ora potrebbe esserci un nuovo clamoroso colpo di scena. Secondo RAC1 il club catalano è pronto a esonerarlo perché deluso dal suo comportamento degli ultimi giorni e in particolare non sarebbero piaciute al presidente Laporta le parole sulle difficoltà nel lottare con il Real Madrid per il titolo.