La Spagna e il Betis perdono Isco: una frattura gli nega gli Europei

Una notizia tremenda per il Betis ed Isco quella appresa a seguito degli esami strumentali condotti per verificare l'entità dell'infortunio del trequartista spagnolo. Il timore del lungo stop si è concretizzato: frattura del perone per Isco che lo costringerà a star fermo per un po', con la convocazione in nazionale in vista del prossimo Europeo che tramonta definitivamente. La stella spagnola era tornata a splendere nel cielo di Betis, collezionando una serie di prestazioni positive che l'hanno portato a vincere addirittura 19 volte il premio di MOTM (Man of the Match) su 28 partite con la maglia dei Verdiblancos.