Real rimontato, Guler non basta: pari show col Villarreal. Tris Barcellona

Pirotecnico 4-4 tra Villarreal-Real Madrid nella 37esima giornata della Liga spagnola. I blancos di Ancelotti, già campioni di Spagna e proiettati verso la finale di Champions contro il Borussia Drotmund, chiudono il primo tempo sul 4-1 grazie alla doppietta di Arda Guler e le reti di Joselu e Lucas. Nella ripresa il Sottomarino giallo, nella speranza di strappare un posto europeo, riesce a rimettere tutto in equilibrio al 56' con la tripletta di Sorloth, ma alla fine un solo punto non basta. Vittoria per il Barcellona che ha superato 3-0 il Rayo Vallecano : apre Lewandoski, chiude la doppietta di Pedri.

I verdetti della Liga

La Real Sociedad vola in Europa League, il Betis Siviglia andrà in Conference, mentre il Cadice retrocede in Liga2 e il Maiorca resta in Liga. Questi i verdetti arrivati al termine della 37esima e penultima giornata del massimo campionato spagnolo. Questi i risultati: Bilbao-Siviglia 2-0; Atletico-Osasuna 1-4; Betis- Real Sociedad 0-2; Cadice-Las Palmas 0-0; Granada-Celta Vigo 1-2: Maiorca-Almeria 2-2; Valencia-Girona 1-3.