Kroos clamoroso: "Addio Real e lascio il calcio dopo Champions e Europeo"

Kroos saluta il Real e il calcio: il messaggio social

Toni Kroos ha pubblicato il messaggio sul suo Instagram. Di seguito la lettera a cuore aperto verso il Real e i suoi tifosi: "17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid, il giorno che ha cambiato la mia vita. La mia vita di calciatore, ma soprattutto di persona. È stato l'inizio di una nuova vita nel più grande club del mondo. Oggi, dopo 10 anni, alla fine della stagione, questa vita si conclude. Non dimenticherò mai questo decennio ricco di successi e di emozioni! Vorrei ringraziare in modo particolare il presidente Florentino Pérez, il Club e tutti coloro che mi hanno accolto a cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Ma soprattutto vorrei ringraziare voi, cari madridisti, per il vostro amore e il vostro sostegno dal primo all'ultimo giorno. Allo stesso tempo, questa decisione significa che la mia carriera da calciatore si concluderà quest'estate dopo il Campionato Europeo. Come ho sempre detto, il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club. Oggi sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia testa e nel mio cuore il momento giusto per questa decisione. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al massimo livello. Da questo momento in poi, nella mia mente c'è solo un pensiero principale e nulla mi distoglierà da questo: ANDARE PER I 15!!! HALA MADRID E NIENTE ALTRO!!!!".

Kross, l'addio dell'anima del Real Madrid

"Vorrei che vincesse il pallone d'oro" - ha detto Ancelotti. Una graande riconoscenza per l'anima del Real Madrid. Il fulcro del gioco dei Blancos che non ha mai abbandonato la causa e ha sempre alzato l'asticella fino a vincere quattro Champions League con gli spagnoli (cinque in totalem considerando il Bayern) e ora avrà l'opportunità di aggiungerne un'altra alla sua bacheca. Sempre ad alti livelli per ben 10 stagioni, con statistiche annue da professore del centrocampo. Terminerà la sua carriera a 34 anni, alla fine dell'Europeo in casa propria. E con una Germania ricca di talento e che aveva lasciato in un primo momento, per poi tornare sui suoi passi. L'ultimo ballo, "The Last Dance", davanti il proprio pubblico, per prendersi poi la meritata standing ovation.