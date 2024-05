Barcellona-Kimmich, Flick e la prima richiesta sul mercato a Deco

E' tempo di cambiamenti in casa Barcellona: dopo l'addio di Xavi, confermato anche dal club, è il momento di abbracciare Hansi Flick per un nuovo corso. L'allenatore tedesco è pronto a prendere il posto dello spagnolo e ha già trovato l'accordo con Deco e la società blaugrana per un anno di contratto con opzione per uno ulteriore. L'incontro tra l'ex Ct della Germania e il ds del Barca ha prodotto anche i primi nomi per il mercato in entrata, ovviamente tenendo conto della situazione finanziara e il primo rinforzo richiesto sarebbe quello di Kimmich.

Kimmich-Barcellona, la situazione Il centrocampista tedesco è stato già contattato la scorsa estate quando poi non se n'è fatto più nulla viste le richieste economiche del Bayern. Gli spagnoli in questo momento proveranno a tornare all'assalto del giocatore che Flick conosce molto bene per averlo allenato in nazionale e perché lo reputa un giocatore importante per la mediana, come riporta Sport. Kimmich prima parlerà con il Bayern, ha un accordo in scadenza nel 2025, e non dovesse trovare un accordo potrebbe anche essere ceduto.

Il Barca ha intenzione di pagarlo meno dei 40 milioni ma per andare a prendere il centrocampista dovrà prima fare una cessione eccellente per liberare spazio e il tetto salariale e non incappare in sanzioni pesanti dalla Liga. Il club blaugrana pensa già alla prossima stagione: oltre al tecnico guarda anche al mercato per rinforzarsi e dare battaglia al Real Madrid in campionato e non solo.

