Incredibile Inaki Williams: ha giocato due anni con un vetro nel piede

Vincere un trofeo e giocare due stagioni con... un pezzo di vetro nel piede. L'incredibile storia ha come protagonista Inaki Williams , attaccante dell' Athletic Bilbao nonché recordman come calciatore che ha giocato più partite consecutive nella storia del campionato spagnolo. A rivelare quanto accaduto è stato il tecnico del club basco, Ernesto Valverde .

Inaki Williams, due anni con un vetro nel piede

Inaki Williams non sarà a disposizione per l'ultima gara di campionato, che si giocherà questo pomeriggio in casa del Rayo Vallecano. Valverde, nella conferenza stampa pre gara, ha spiegato il motivo dell'assenza: "Due ani fa, mentre era in vacanza, Inaki ha avuto un incidente domestico: un vaso si è frantumato, e lui ha pestato del vetro. A partire da quel momento gli si è formata una cicatrice profonda sulla pianta del piede, che gli ha provocato fastidio per mesi".

Tutto sembrava risolto, ma evidentemente non era così. Dopo la finale di Coppa del Re, vinta dall'Athletic Bilbao ai calci di rigore contro il Maiorca, Inaki Williams ha svolto controlli dettagliati: "In seguito alla finale si è sottoposto ad una radiografia, che ha mostrato come avesse un pezzo di vetro di due centimetri nella pianta del piede: quando gli hanno ricucito la ferita, lo hanno lasciato dentro". Dopo due anni, dunque, il vetro è stato rimosso dal piede, con il calciatore che ha poi mostrato il pezzo residuo... sui social.