"Pensavamo di morire in aereo": il terribile racconto di Fernandez del Cadice

Tanta paura per il Cadice nella serata di ieri. La formazione è partita dall'aereoporto di Jerez direzione Honduras per andare a fare una partita amichevole a El Salvador e inaugurare uno stadio intitolato a Jorge 'Magico' Gonzalez, storico giocatore del club spagnolo, ma ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a Siviglia a seguito di un guasto meccanico dell'aereo. Successivamente è arrivata la nota della società sulla situazione, seguite dalle parole di Alex Fernandez, uno dei giocatori della squadra nonché fratello minore di Nacho del Real Madrid , a El Chiringuito Tv.

Cadice, Fernandez: "Pensavamo di morire"

Sicuramente non è stato un momento tranquillo quello vissuto dal Cadice nella serata di ieri. La squadra ha avuto tantissima paura e l'ha raccontato lo stesso calciatore, Alex Fernandez: "È stato un grande spavento, pensavamo di morire, tutto ci è passato per la testa. Ora mi vedete con il sorriso perché sono contento di essere a terra e non in volo. Abbiamo sentito una forte esplosione sull'aereo, perdevamo un po' di altitudine, niente di grave però c'è stato spavento. Stiamo tutti bene, questo è importante".