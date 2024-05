Rodrygo, l’arrivo di Mbappé fa male? “Via dal Real, idea Guardiola”

"Tutto può succedere": i dubbi di Rodrygo

L'attaccante brasiliano inevitabilmente non può non considerare l'arrivo di Mbappé al Real Madrid come una sorta di 'minaccia' per il suo minutaggio nelle rotazioni. Nei pensieri di Rodrygo sembrerebbe esserci la Premier League ed in particolare il Manchester City, in cui pensa di poter sfruttare tutto il suo potenziale calcistico. L'attrazione verso il club di Manchester è tanta, e sembrerebbe essere anche ricambiata da Pep Guardiola, affascinato dallo stile di gioco dell'ex stella del Santos. "Tutto può succedere, ma io voglio essere qui. È stato un piacere giocare qui tutti questi anni". Queste le parole rilasciate da Rodrygo durante il suo intervento a DAZN, facendo indisporre e non poco i tifosi del Real Madrid alla vigilia della partita che potrebbe consentire ai Blancos di conquistare la quindicesima Champions League della sua storia, a Wembley. Il calciatore brasiliano ha comunque espresso la sua felciità nel vestire la 'Camiseta Blanca' ma ciò che fa storcere ancor di più il naso è quanto dichiarato alla rivista brasiliana 'Placar', in cui ha assicurato: "Dal momento in cui non vedo che sono più così importante, forse è il momento di cercare un altro posto". Tutto ciò dunque mette in guardia rispetto a quanto potrebbe accadere una volta che la stella francese Mbappé approderà al Real Madrid.