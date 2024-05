Finale Champions, Lunin vola a Wembley... senza il Real Madrid: il motivo

Il Real Madrid si mette in viaggio verso Londra, per giocare a Wembley la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund . Blancos tutti insieme sullo stesso aereo, o meglio quasi tutti: infatti il portiere Andrij Lunin viaggerà da solo , e non con il resto della squadra. Una sorta di quarantena, ma niente covid o simili, discorsi ormai passati.

Real verso Wembley, Lunin viaggia da solo

L'estremo difensore ucraino, infatti, sarebbe stato vittima di una violenta forma influenzale: nonostante sia debilitato, le sue condizioni sarebbero molto migliorate nelle scorse ore. Ma, come riportato da El Chiringuito, in casa Real Madrid non si vorrebbe correre il rischio di contagi all'interno del gruppo squadra proprio a due giorni dalla finalissima che potrebbe portare in dote ai blancos la quindicesima Champions della sua storia.

E così Lunin, salvo sorprese, dovrebbe recarsi da solo a Londra proprio nella giornata della finale, e dunque questo sabato. Ad ogni modo questa situazione non dovrebbe incidere sulle scelte di Carlo Ancelotti: nonostante il classe 1999 sia stato grande protagonista in Champions League, da qualche settimana si vociferava già del probabile impiego di Thibaut Courtois dal 1' nella gara contro il Borussia Dortmund, con il portiere belga che ha recuperato dal grave infortunio.