Kroos, la festa Real e l'incoronazione dell'erede: "La 8 è libera ed è tua"

Festeggiamenti e passaggio di consegne. Il Real ha festeggiato la 15esima Champions League della sua storia nella Piazza di Madrid assieme ai tantissimi tifosi accorsi per osannare, ancora una volta, i blancos. Momenti di festa, di applausi, di cori e di... annunci. Toni Kroos, infatti, oltre a prendersi l'ovazione del pubblico presente ha preso in mano il microfono e ha chiesto di fare silenzio alla marea bianca davanti a lui. Poi ha esclamato: "Da questo momento la maglia numero 8 è libera". E tutti, compresi i compagni di squadra, hanno guardato e chiamato a gran voce Federico Valverde.

Kroos, la maglia 8 a Valverde

Il centrocampista tedesco ha annunciato qualche giorno fa, prima della finale di Wembley, di lasciare Madrid e il calcio. Un addio da leggenda, un po' come quel numero 8 indossato per tantissimi anni e portato con fierezza in giro per la Spagna, l'Europa e per il Mondo. Quella maglia è diventata un simbolo, un'icona, che da oggi ha un nuovo proprietario. L'investitura di Kroos è stata proprio per il compagno di squadra, Valverde.