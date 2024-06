Mbappé, un sogno Real: il commento di Ronaldo fa impazzire i tifosi

Mbappé-Real, il commento di Ronaldo

Come detto, il post social di Mbappé è stato preso d'assalto da milioni di tifosi e non perché sono arrivati tantissime reazioni: dai messaggi ai mi piace fino alle condivisioni, insomma, è diventato virale nel giro di poco e non poteva mancare il commento di Ronaldo: "Adesso tocca a me! Sono veramente contento di vederti illuminare il Bernabeu" ha scritto l'asso portoghese in risposta. Ma non è finita qui.