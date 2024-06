Il nuovo Kroos è in Serie A? Il Real Madrid può andare su un big italiano

Florentino Perez potrebbe, in alternativa, intervenire prepotentemente nel massimo campionato italiano, attingendo dalla rosa dell'Inter per far fronte all'addio di Kroos. Un potenziale candidato che riflette le caratteristiche del tedesco, sembra essere proprio Nicolò Barella : i suoi 27 anni gli consentono di essere ancora nell'orbita dei blancos, così come la sua esperienza internazionale e soprattutto le capacità offensive mostrate finora che gli permettono di avvicinarsi a quanto è stato messo in mostra da Kroos al Real Madrid. Il valore del centrocampista italiano si aggira attorno agli 80 milioni di euro , ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe complicare l'affare.

Il talento di Veerman al servizio dell'Olanda

L'ultimo profilo è sicuramente il meno 'pirotecnico' dei tre, ma al centrocampista in forza al PSV non manca di certo la qualità. La tendenza di Veerman - fresco di convocazione ad Euro2024 con la maglia dell'Olanda - a prediligere la parte sinistra del centrocampo, dividendo abilmente il suo apporto tra attacco e difesa, permette di confrontare il suo profilo con quello di Kroos. Il classe '98 rientra nei parametri del club e il prezzo del cartellino - sui 25 milioni di euro - non sarebbe assolutamente un problema per il Real Madrid. I dati offerti da MARCA mostrano come le statistiche dei due calciatori siano state pressoché simili in questa stagione, motivo per cui un suo eventuale approdo alla corte di Ancelotti potrebbe essere tutt'altro che una semplice ipotesi.