Real Madrid-Rodrygo, messaggio ad Ancelotti: "Mbappé? Possiamo giocare insieme"

L'arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid ha immediatamente scatenato i dubbi sul futuro di Rodrygo . L'esterno brasilano, grande protagonista delle ultime stagioni dei blancos con ben due Champions League conquistate, è infatti l'indiziato numero uno a partire per fare posto al fuoriclasse francese. Su di lui sembra infatti esserci l'interesse della Premier League , con Manchester City e Liverpool pronte ad un'asta milionaria. Una prospettiva a cui però Rodrygo non vuole pensare almeno per il momento, come rivelato dal ritiro della nazionale brasiliana.

Rodrygo, messaggio ad Ancelotti: "Posso giocare con Mbappé"

Interrogato dai media brasiliani sulla sua possibile convivenza in campo con Mbappé, Rodrygo non sembra avere dubbi: "Possiamo giocare tutti insieme, ne sono sicuro. Ancelotti penso che troverà il modo, i grandi giocatori devono essere sempre in campo". Delle parole che sono un messaggio diretto all'allenatore ex Milan, chiamato a risolvere i "problemi" di convivenza tra le sue stelle offensive.

Oltre a Mbappé, Rodrygo si è espresso anche sull'altro nuovo arrivato in casa Real Madrid, ovvero la giovane stella brasiliana Endrick: "È molto maturo per l'età che ha, lo percepisci parlando con lui e in campo. Per me è già un piacere poter giocare con un calciatore così e poterlo aiutare in qualche modo. Anche al Real Madrid lo aiuterò, proprio come ha fatto Vinicius con me".