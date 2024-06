Real Madrid sempre più galactico: dopo Mbappé l'obiettivo è Wirtz

Real Madrid, obiettivo Wirtz per il 2025

Il piano di Florentino Perez per portare anche Florian Wirtz al Santiago Bernabeu sembra essere piuttosto chiaro. L'idea del presidente del Real Madrid è infatti quella di aspettare l'estate del 2025, visto che il tedesco ha manifestato la volontà di vestire la maglia del Bayer Leverkusen anche nella prossima stagione. Wirtz vuole provare l'emozione di giocare la Champions League con la squadra con cui è cresciuto e sogna di potersi ripetere anche in Bundesliga. Per questo il suo trasferimento in Spagna è al momento solo rimandato, anche per la volontà del club tedesco di non cederlo ai rivali del Bayern Monaco ripetendo l'errore fatto nel corso degli anni dal Borussia Dortmund.