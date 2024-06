Guardiola e il benvenuto a Flick nell'inferno Barcellona

La fiducia nella rosa ed un mercato da organizzare

Flick, dalla sua, ha assicurato a Joan Laporta di avere massima fiducia nella rosa a sua disposizione e che, con qualche ritocco qua e là, da forte il Barça diventerà fortissimo. La questione è che non è ancora chiaro di quanti carati potranno questi ritocchi. Ed è proprio questa ragione che dopo il trionfo di Colonia e le vacanze a Ibiza, Flick si è fermato definitivamente in Catalogna per cominciare a lavorare al suo Barça. Il presidente gli ha promesso che proverà ad assicurarsi i rinnovi dei prestiti dei due Joao, Cancelo e Félix, sebbene sul fronte sinistro dell'attacco blaugrana la direzione sportiva sia chiamata a intervenire con decisione. Ed è proprio sull'arrivo di un attaccante esterno e di un mediano che il tecnico tedesco si concentrerà maggiormente nelle prime riunioni con Deco. Sin da subito, perché assieme al ds, Flick dovrà individuare un piano A, uno B e forse anche uno C. Senza una cessione eccellente, infatti, sarà complicato tornare alla regola dell'1-1: ossia alla possibilità di spendere un euro per ogni euro incassato (in questo momento, dopo essere stato bloccato sull'1-4, il Barça è sull'1-2). Sotto questo aspetto, Ronald Araujo e Frenkie De Jong sono quelli che hanno più mercato, ma nessuno dei due sembra essere disposto a lasciare Barcellona. Ed è per questa ragione che il sacrificato potrebbe essere Raphinha.

I sogni di Flick e la fiducia di Guardiola

Gli obiettivi, pardon, sogni di Flick hanno la sagoma di Joshua Kimmich (piano A) e Mikel Merino (B) per la linea mediana e di Luis Diaz (A) e Nico Williams (B) per l’attacco. Il problema è che il piano B, quello più economico, ha un costo complessivo di quasi 100 milioni. Ed è per questa ragione che, considerato che in cassa il Barça questi soldi non ce l’ha, se Laporta non riuscirà a sistemare la situazione finanziaria bisognerà attivare il piano C o fare di necessità virtù, sperando che dopo Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Fermin López, la cantera sforni un altro paio di fenomeni: «A Flick gli auguro il meglio, ma soprattutto che sia aiutato e gli diano il tempo di cui ha bisogno: sostegno totale e pazienza». A dare la ricetta non è stato uno qualunque, ma Pep Guardiola, uno che conosce bene l’ambiente blaugrana: «La panchina del Barça è tra le più difficili in assoluto. Se ci tornerò io un giorno? No, ho già un’età...».