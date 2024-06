Nacho, addio al Real Madrid e l’Arabia lo aspetta: la lettera del club

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata: dopo 23 stagioni, Nacho non ha rinnovato il contratto e non giocherà più con il Real Madrid. Dovrebbe ripartire dalla Saudi Pro League in Arabia , ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori dettagli. Una decisione presa dopo aver alzato al cielo da capitano la quindicesima Champions League dei Blancos . Con gli spagnoli è cresciuto e non ha indossato altre maglie, se non quella della propria nazionale. Dal Castilla fino alla prima squadra , sempre mettendo in primo piano il club che se stesso. Ha accettato senza polemiche le scelte tecniche degli allenatori e si è fatto trovare pronto al momento giusto, dando l'esempio. E ora si è preso tutta la riconoscenza che merita.

Nacho, addio al Real Madrid: il comunicato

La società lo ha salutato con un comunicato ufficiale: "Il nostro capitano Nacho ha deciso di terminare la sua carriera come giocatore del Real Madrid. Vogliamo esprime gratitudine e affetto al calciatore, una delle grandi leggende del nostro club". Poi nella nota è stata ripercorsa la sua carriera: "Nacho è arrivato al Real Madrid nel 2001, a soli 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie della nostra squadra giovanile fino a quando non è diventato il primo giocatore della squadra nel 2012. Da allora, ha difeso la nostra maglia per 12 stagioni in una delle tappe di maggior successo della storia del Real Madrid. In tutto questo tempo ha giocato 364 partite e ha vinto 26 titoli: 6 coppe europee, 5 coppe del mondo per club, 4 supercoppe europee, 4 campionati, 2 King's Cups e 5 Super Cup dalla Spagna.

Inoltre, con la squadra spagnola è stato proclamato campione europeo U-21 e campione della League of Nations, e attualmente gioca la Coppa Europa tedesca 2024. Nacho termina la sua carriera al Real Madrid come capitano che ha sollevato il quindicesimo trofeo a Wembley, come uno dei cinque giocatori che hanno vinto 6 Coppe Europee in tutta la storia del calcio e con il maggior numero di titoli nella storia del nostro club. Tutti i fan del Real Madrid sono orgogliosi. Il presidente Florentino Pérez ha affermato: “Da quando è arrivato nella nostra società da bambino, Nacho è sempre stato un esempio di miglioramento per tutti e prende l'amore, il riconoscimento e l'ammirazione di tutta Madrid. Il Real è e sarà sempre la tua casa". Poi l'addio finale: "Il Real Madrid augura a lui e tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".