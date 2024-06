Simeone e i "rischi del mestiere": infortunio e operazione, Costa e Veron lo prendono in giro

Diego Simeone ha pubblicato sui suoi social qualche ora fa la sua immagine con le stampelle e il tutore al ginocchio sinistro dopo l'operazione. Per capirne il motivo, però, c'è da fare un salto indietro a marzo 2014 quando in Champions League l'Atletico Madrid ha affrontato l'Inter al Wanda Metropolitano. I Colchoneros dovevano ribaltare l'1-0 dell'andata e sono riusciti a portare la gara ai supplementari con una rete di Depay nel finale del secondo tempo. In questa occasione l'allenatore argentino nella corsa per andare a esultare si è dovuto fermare perché ha accusato un forte dolore al ginocchio. E a distanza di mesi si è operato. Bellissimi poi i commenti di alcuni suoi ex calciatori e amici.

Simeone, i commenti sull'infortunio "Rischi del mestiere... e son dovuto passare in sala operatoria per continuare a godermi ciò che amo di più... lo sport". Questo è stato il post pubblicato da Diego Simeone in cui poi ha pubblicato anche una foto e un video di lui con la sua famiglia a passeggio. Non sono mancati i commenti, più di 1000 ma soltanto un paio sono balzati all'occhio, poiché particolari.

Diego Costa (ex calciatore allenato proprio all'Atletico da Simeone) e Veron (ex compagno e amico sin dai tempi in cui giocavano a calcio) hanno commentato con un "sei vecchio" e una serie di emoji con le faccine sorridenti per prenderlo un po' in giro.

