Zidane, dal Real Madrid al possibile ritiro: l’indiscrezione dalla Spagna

Spesso un nome non basta per prendersi i riflettori. Di chi parliamo? Di Enzo Zidane , il primogenito della leggenda del calcio, che ha vestito anche i colori della Juventus. Il figlio di Zizou è senza squadra da un anno , la sua ultima esperienza è stata al Fuenlabrada in Primera Division, la Serie C spagnola. E ora sta riflettendo sul suo futuro e stando ad As potrebbe appendere definitivamente le scarpe al chiodo e dire addio al calcio a 29 anni . E sarebbe la parola fine a una carriera che non ha spiccato il volo.

Enzi Zidane, illusione Real e le pressioni

"Quanta pressione in questo cognome e sarà sempre così, non cambierà mai. Le persone ti paragonano, ti criticano, vogliono di più da te, dicono che sei lì perché sei un figlio di chi sei", così parlava il giovane Zidane a Marca qualche anno fa. Non si era sbagliato. Enzo ha avuto la sua chance al Real Madrid, dove si è formato con le giovanili. Mourinho nel 2011, allora sulla panchina del club, lo aveva promosso con i Blancos per gli allenamenti, per fargli assaporare il calcio dei grandi e osservarlo da vicino. Poi però la sua destinazione è stato il Castilla (squadra B), dove ha indossato anche la fascia da capitano, mettendosi in mostra e guadagnandosi anche l'esordio con la prima squadra in Copa del Rey nella stagione 2016-2017 contro il Leonesa, segnando anche un gol. Poi passando all'Alaves non è riuscito a mantenere le aspettative e la sua carriera è andata in discesa. E ora è fermo ai box da un anno, con il pensiero su un possibile ritiro che gli gira per la testa.