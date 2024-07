Endrick al Bernabeu con Florentino Perez: svelato il numero Real

Dopo la presentazione ufficiale di Kylian Mbappé, che ha catalizzato l'attenzione mondiale, è un altro giorno importante in casa Real Madrid . I blancos hanno accolto infatti ufficialemente Endrick , talento classe 2006 proveniente dal Palemeiras . Il brasiliano è stato presentato, come da tradizione, dal presidente Florentino Perez che ha svelato il numero di maglia scelto dalla nuova grande promessa dei campioni d'Europa.

Real Madrid, Endrick omaggia James Rodriguez

Il nuovo attaccante del Real Madrid si era messo in mostra con il Palmeiras e con la nazionale brasiliana indossando il numero 9. Una maglia che non poteva chiaramente ereditare nella sua avventura in Spagna, visto che è stata scelta da Kylian Mbappé. Il classe 2008 è quindi tornato alle origini con il 16, lo stesso indossato in occasione del suo esordio con il Palmeiras nella stagione 2021/22. Un numero che va anche ad omggiare James Rodriguez, che lo aveva indossato proprio durante la sua seconda esperieza al Real Madrid nel 2019/20.