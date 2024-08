Lewandowski super doppietta: il Barcellona batte il Valencia, Flick sorride

Importante vittoria del Barcellona nella prima gioranata della Liga. La squadra catalana si è imposta in rimonta, per 2-1, sul campo del Valencia. Vantaggio dei padroni di casa al 44' con rete di Duro . Pareggio degli azulgrana firmato da Lewandowski nel recupero del primo tempo su assist di Yamal . Poi, nella ripresa, lo stesso attaccante polacco, dal dischetto, al 3', ha siglato il gol del definitivo sorpasso. Grande soddisfazione per Hans-Dieter Flick , all'esordio sulla panchina del Barcellona.

Osasuna-Leganes finisce 1-1

Altro pareggio (il quarto in 5 gare fin qui disputate) nella prima giornata della Liga. Osasuna e Leganes non vanno oltre l'1-1. Juan Cruz porta in vantaggio gli ospiti al 22°, ma al 79° l'autorete di Soriano impedisce alla formazione neopromossa in Liga di partire con i tre punti, mentre la squadra di Pamplona trova il pari che evita il ko casalingo.