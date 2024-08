Real, solo un pari all’esordio: ad Ancelotti non basta Rodrygo con il Maiorca

MADRID (SPAGNA) - Inizia con un pareggio la Liga dei campioni in carica del Real Madrid che non vanno oltre l'1-1 sul campo del Maiorca. Blancos di Ancelotti, reduci dal successo in Supercoppa contro l'Atalanta, avanti con Rodrygo nel primo tempo, risposta dei padroni casa nella ripresa con l'ex Lazio Muriqi. Nel finale merengues in dieci per un rosso a Mendy.