Real Madrid, falsa partenza: Ancelotti frenato dall'ex Lazio del Maiorca

MAIORCA (Spagna) - Esordio deludente in Liga per il Real Madrid delle stelle. I blancos sono stati fermati sull'1-1 a Maiorca. Poco hanno potuto Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo e Bellingham con i padroni di casa. Eppure la squadra di Carlo Ancelotti era passata in vantaggio al tredicesimo minuto grazie a Rodrygo. Ma al 53' è arrivato il gol del Maiorca con l'attaccante kosovaro Vedat Muriqi (53'). Il Real ha chiuso anche in dieci per l'espulsione del laterale Ferland Mendy all'ultimo minuto.

Inizia invece con un successo per 2-1 il campionato del Rayo Vallecano sul campo della Real Sociedad. A decidere la sfida le reti di De Frutos e Camello, tardiva la reazione dei padroni di casa con Zubimendi