Mbappé porta in tribunale il Psg: la richiesta milionaria dell'attaccante

Un divorzio a tutti gli effetti: avvocati in azione per il caso Mbappé-Psg. Due mesi fa, i legali del neo-attaccante del Real Madrid hanno citato in guidizio il club parigino per il riconoscimento di una serie di somme non versate. Secondo Le Monde, Mbappé è andato oltre e ha contattato la commissione legale della Lega francese e della Uefa, attraverso la Federcalcio francese, per reclamare quasi 55 milioni di euro.