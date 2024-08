Barcellona, senti Flick: "Non è un nostro giocatore e non parlo di lui"

" Addio di Gundogan? Pensavo che ci avrebbe aiutato , ma questa settimana ha cambiato idea. Succede. Lo conosco come giocatore e come persona e posso solo dire cose positive su di lui. Era un calciatore fantastico per il Barcellona" - ha spiegato Flick in conferenza stampa in vista del match contro l' Athletic Bilbao . Poi l'allenatore ha presentato il match e ha caricato la squadra: "Nico Williams? Koundé può fermarlo. Ma non è un nostro giocatore, non parlo di lui "

Barcellona-Athletic Bilbao, la conferenza di Flick

"L'Athletic è una delle squadre che ha percorso più chilometri negli ultimi anni" - ha sottolineato l'allenatore del Barcellona in vista del prossimo match in Liga. Poi ha proseguito: "Fisicamente hanno una squadra molto forte e hanno un grande allenatore. Sarà una partita dura. Nico Williams? Abbiamo un giocatore molto esperto nel controllarlo, come Koundé. Nico non è un nostro giocatore e non parlo di lui. Yamal? Quello che vedo da lui in allenamento è davvero incredibile. Aiuta a tenere la palla, cosa molto importante. A Valencia non abbiamo fatto bene. Raphinha? Può adottare molte posizioni. Non mi piace parlare individualmente, mi piace parlare della squadra. Ma il brasiliano ci aiuta sempre con la pressione e nella scorsa partita ha fatto degli sprint molto intensi. Christensen? Ha avuto qualche problema che lo ha costretto ad allenarsi individualmente. È un giocatore fantastico, un difensore fantastico. Qui deve essere al 100%. All’80% non ci basta".