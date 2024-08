Barcellona, Yamal-Lewandowski piegano l'Athletic Bilbao. Flick a punteggio pieno

Secondo successo consecutivo per il Barcellona. Al Lluís Companys, i blaugrana superano l'Atletico Bilbao grazie alle reti di Yamal (24') e Lewandowski (75') e spendono altri 3 punti nella classifica della Liga 2024/2025: a segno per gli ospiti Sancet (42', rig.) Gli uomini di Flick replicano così la vittoria conquistata alla prima di campionato contro il Valencia (2-1). Alla prossima giornata, i catalani affronteranno in trasferta il Rayo Vallecano. Bene anche l'Osasuna, che dopo il pareggio all'esordio si aggiudica la prima vittoria in Liga contro il Maiorca: successo firmato Garcia Santos (55'). Negli anticipi di venerdì 22 agosto invece, il Siviglia è caduto in casa contro il Villarreal, mentre il Celta Vigo si è aggiudicato la sfida interna contro il Valencia.