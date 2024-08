Endrick, gol al debutto con il Real Madrid. Ancelotti manda ko il Valladolid

Prima vittoria in campionato per il Real Madrid. Gli uomini di Ancelotti riscattano il pareggio all'esordio contro il Maiorca (1-1) e superano il Valladolid grazie alle reti di Valverde , Brahim Diaz ed Endrick . Il successo del Bernabeu consente dunque ai Blancos di spendere in classifica i primi 3 punti del campionato. Il prossimo impegno stagionale vedrà il Real scendere sul campo del Las Palmas. A chiudere la 2ª giornata di campionato, Leganes-Las Palmas (ore 19) Alaves-Real Betis (ore 19.15) e Atletico Madrid-Girona (21.30).

Il racconto della partita

Partono bene i padroni di casa, che si aggiudicano da subito il controllo del gioco. Al 10', Mbappé mira all'angolino ma viene fermato da un bell'intervento di Hein. Il francese continua a impegnare la difesa avversaria anche grazie alla complicità di Vinicius, senza però riuscire a sbloccare le marcature. Al duplice fischio infatti, il parziale resta invariato. Nella ripresa, i Blancos passano in vantaggio grazie alla punizione letale di Valverde (50'). Gli ospiti però non ci stanno, e pochi minuti dopo Courtois è costretto a salvar il risultato sul tentativo di Cavas. Il Valladolid si costruisce poi una seconda chance con Moro, che ricevuto l'assist calcia alto sopra la traversa. Nel finale, Mbappé torna all'assalto, ma ancora una volta trova il portiere ospite a sbarrargli strada. All'87', Ancelotti manda al suo posto Endrick, che esordisce così in Liga. Un minuto più tardi, Brahim Diaz firma il raddoppio, e nel recupero, il brasiliano classe 2006 cala tris, diventando così il più giovane marcatore straniero in Liga del Real Madrid all'età di 18 anni e 35 giorni. Il precedente primato apparteneva a Varane, a segno nel 2011 a 18 anni e 152 giorni.