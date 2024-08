Mbappé ancora a secco, il Real pareggia ancora: Vinicius evita il primo ko

Ancora una sbandata per il Real, che nel match valido per la 3ª giornata di campionato non vanno oltre l'1-1 sul campo del Las Palmas: reti di Moleiro (5') e Vinicius (69', rig.). Un risultato che costa dunque il secondo successo consecutivo dopo il tris vincente contro il Valladolid alla prima al Bernabeu, e che tiene a secco di gol il fuoriclasse francese Kylian Mbappé. Gli uomini di Ancelotti si portano a quota 5 punti. All'esordio in campionato infatti, i Blancos non erano andati oltre l'1-1 nella sfida contro il Maiorca al Son Moix. La prossima giornata, il Real ospiterà il Betis Siviglia nel match in programmma l'1 settembre alle ore 21.30.